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Mega invita a mujeres separadas, divorciadas o que terminaron una convivencia a participar en un nuevo estudio Encuesta

Mega invita a mujeres separadas, divorciadas o que terminaron una convivencia a participar en un nuevo estudio

  • Por Mega

Mega lanzó un nuevo estudio dirigido a mujeres chilenas que están separadas, divorciadas o que pusieron fin a una convivencia, con el objetivo de conocer de primera fuente sus experiencias, decisiones y desafíos tras el quiebre de una relación.

La invitación busca reunir testimonios reales que permitan entender mejor cómo viven hoy este proceso las mujeres en Chile.

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La iniciativa apunta a levantar información valiosa sobre una etapa que muchas veces queda fuera de la conversación pública: los cambios emocionales, familiares, laborales y económicos que enfrentan las mujeres después de una ruptura. Cada respuesta aporta a construir una mirada más completa y representativa de esta realidad.

¿Cómo participar en esta encuesta?

Participar toma solo 10 minutos y se realiza de manera online, respondiendo un cuestionario simple y directo. Además, entre todas las participantes se sortearán dos giftcards de $100.000 cada una, como una forma de agradecer el tiempo y la disposición de quienes compartan su historia.

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Si te sientes identificada y quieres ser parte de este estudio, puedes ingresar directamente al formulario en el siguiente enlace: Quiero participar → https://survey.lesphinx.es/tiny/a/pxor95ti

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