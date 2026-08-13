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Anselmo dio demoledora respuesta a su hijo en El Jardín de Olivia: "Te pediría perdón por haberte engendrado"

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue a buscar los millones que tiene escondidos en la casona de Colina, mismo lugar donde ocultó a su padre por años a la espera de que mostrara un poco de arrepentimiento por cómo lo trató en la infancia. 

Sin sorprenderse demasiado, Anselmo (Pepe Herrera Hormazábal) le dijo a su hijo: "Pensé que nunca más te vería la cara". 

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La pregunta de Luis Emilio

"No se preocupe, esta es la última vez que nos vemos. En un par de días lo vienen a buscar para llevarlo devuelta a su casa, ahí se las arregla como pueda. (...) Es ahora o nunca. Me va a pedir perdón por lo que me hizo, ¿sí o no?", preguntó Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / Mega
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Anselmo, tan frío como siempre, dio una devastadora respuesta que le demostró a su hijo que nunca fue querido. 

"Mira, por lo único que te pediría perdón sería por haberte engendrado".

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