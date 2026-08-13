Anselmo dio demoledora respuesta a su hijo en El Jardín de Olivia: "Te pediría perdón por haberte engendrado"

13 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue a buscar los millones que tiene escondidos en la casona de Colina, mismo lugar donde ocultó a su padre por años a la espera de que mostrara un poco de arrepentimiento por cómo lo trató en la infancia.

Sin sorprenderse demasiado, Anselmo (Pepe Herrera Hormazábal) le dijo a su hijo: "Pensé que nunca más te vería la cara".

La pregunta de Luis Emilio

"No se preocupe, esta es la última vez que nos vemos. En un par de días lo vienen a buscar para llevarlo devuelta a su casa, ahí se las arregla como pueda. (...) Es ahora o nunca. Me va a pedir perdón por lo que me hizo, ¿sí o no?", preguntó Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / Mega

Anselmo, tan frío como siempre, dio una devastadora respuesta que le demostró a su hijo que nunca fue querido.

"Mira, por lo único que te pediría perdón sería por haberte engendrado".