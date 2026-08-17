Hoy gran estreno: ¿A qué hora ver el primer capítulo de La Baronesa?

17 ag. 2026 - 07:00 hrs.

Este lunes 17 de agosto, Mega estrenará el primer capítulo de La Baronesa, teleserie vespertina que llega a encender la tarde de los televidentes.

La historia se centra en torno a Aurora (Loreto Valenzuela), una mujer que ha construido su vida en torno al poder, el prestigio y las tradiciones de su familia, manteniendo bajo su control cada aspecto de su entorno.

Al conocer a Javier (Simón Pesutic), conocerá el poder de la derrota y estar contra las cuerdas. Esto dejará al descubierto una serie de conflictos familiares, secretos ocultos, cambiando el destino de los personajes.

Mega

¿A qué hora será el estreno de La Baronesa?

El primer capítulo de La Baronesa se transmitirá este lunes 17 de agosto a las 17:15 horas por la señal abierta de Mega.

Además, podrás seguir el estreno por Mega.cl y el canal oficial de Youtube de Mega.

Todo sobre La Baronesa