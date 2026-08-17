Lluvia en Santiago: ¿Hasta qué hora durarán las precipitaciones este lunes en la Región Metropolitana?

17 ag. 2026 - 08:51 hrs.

Durante la madrugada de este lunes comenzó un nuevo evento de precipitaciones en la Región Metropolitana. Se trata de una baja segregada que afecta la zona centro y norte del país.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, indicó que Santiago experimenta desde las primeras horas de la jornada una lluvia débil, nada comparado con lo registrado el pasado sábado.

Así cambiará el tiempo en Santiago

De acuerdo con el informe de Sepúlveda, la lluvia cesará en el centro de Santiago durante la mañana de este jueves. Por tanto, quienes salgan durante las próximas horas de sus casas deben prevenir y utilizar paraguas.

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Ya después del mediodía, el cielo comenzará a despejarse y se asomará el sol, para alcanzar una máxima de 15 °C en la capital. No obstante, el experto destacó que la sensación térmica será menor por la humedad presente.

Mientras que el martes bajan drásticamente las temperaturas, con una mínima que rondará los 2 °C en el centro de Santiago, aunque de contrapartida, la máxima llegará a 18 °C.

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