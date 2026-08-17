"Es un montaje": Así fue la llegada de Camilo Huerta a Chile en medio de investigación por tráfico de drogas

17 ag. 2026 - 12:40 hrs.

A primera hora de este lunes, Camilo Huerta fue detenido tras arribar a Chile en el Aeropuerto de Santiago, en el marco de la Operación Ámsterdam que desarrollan Carabineros y la Fiscalía Nacional.

Recordemos que el chico reality es parte de algunos de los nombres que están siendo investigados por presunto tráfico de drogas y otros delitos.

Camilo Huerta fue detenido

Huerta se encontraba en Estados Unidos cuando se realizaron múltiples detenciones y allanamientos a locales comerciales, los cuales serían ocupados como fachadas para la venta de droga.

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Impactado por la cantidad de prensa esperando en el principal terminal aéreo de Chile, Huerta se limitó a sonreír a las cámaras y declarar: "Soy totalmente inocente. Fue un montaje".

Tras las escuetas declaraciones, Camilo Huerta fue ingresado a la patrulla de Carabineros y trasladado hasta una unidad policial, para ser puesto a disposición de tribunales para su eventual control de detención.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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