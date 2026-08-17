"Espero que los carroñeros...": El duro descargo de Paula Pavic tras detención de Camilo Huerta

17 ag. 2026 - 12:55 hrs.

Paula Pavic se descargó en redes sociales tras la detención de Camilo Huerta, su actual pareja, en el marco de la "Operación Ámsterdam", una investigación que apunta a una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

El chico reality y modelo arribó al Aeropuerto de Santiago pasadas las 06:30 horas desde Estados Unidos, momento en que fue aprehendido por personal de Carabineros.

Paula Pavic lanza duro mensaje

A través de sus historias de Instagram, Pavic afirmó: "Me declaro totalmente agotada".

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"Así que hoy me tomo el día para nutrir mi mente de cosas positivas", aseguró la modelo en el texto que acompañaba la fotografía de una habitación con un televisor.

Tras ello, agregó que "espero que los carroñeros de Instagram se tomen el día también y me den un descanso, solo por hoy".

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