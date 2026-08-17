Secretos, póker y traiciones: El elenco de La Baronesa adelanta lo que traerá la nueva teleserie de Mega

17 ag. 2026 - 14:05 hrs.

Este lunes en Mucho Gusto recibimos al prestigioso elenco de La Baronesa, la nueva teleserie vespertina de Mega. En dicha instancia, sus protagonistas entregaron un adelanto previo a su estreno.

Loreto Valenzuela, quien interpreta a Aurora, afirmó que todo comienza con una familia aparentemente normal, pero donde su matriarca tiene una afición por el póker que aprendió de su padre.

Estreno de La Baronesa

Bajo esa premisa es que aparece, según palabras de los actores, Javier (Simón Pesutic) que viene a poner en jaque a La Baronesa y a moverle el piso a una nieta como Emilia (Octavia Bernasconi), quien tiene una especie de adoración por su abuela.

Mega

"Es una familia bien especial, donde vivimos todos juntos", agregó con su parte Carlos Díaz, el que adelantó que su personaje Antonio tiene un secreto y una triangulación con Clara (Lorena Bosch) que irá quedando al descubierto.

El primer capítulo de La Baronesa se transmitirá este lunes 17 de agosto a las 17:15 horas por la señal abierta de Mega. También podrás seguir el estreno por Mega.cl y el canal oficial de YouTube de Mega.

Todo sobre La Baronesa