Ivette Vergara ya había sido multada por exceso de velocidad antes de ser detenida a más de 160 km/h

17 ag. 2026 - 13:20 hrs.

Nuevos antecedentes se dan a conocer en torno a la detención de la periodista Ivette Vergara, luego que fuese sorprendida conduciendo a exceso de velocidad por la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

La situación ocurrió el pasado domingo, cuando personal de Carabineros realizó controles de velocidad en la Costanera Norte, específicamente a la altura de Lo Curro en Vitacura, momento en que la comunicadora pasó a más de 160 km/h, en una zona donde la velocidad máxima es de 100.

En las últimas horas, se reveló que no es primera vez que la esposa de Fernando Solabarrieta protagoniza este tipo de situaciones.

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Al momento de ser detenida, Vergara llevaba consigo una boleta de citación por otro exceso de velocidad. En dicha instancia, le sacaron un parte por transitar a 70 km/h en una zona de 30 kilómetros por hora.

Cabe destacar que en su respectivo control de detención, el tribunal determinó que Ivette Vergara quedara apercibida y se programó una audiencia para el próximo 26 de octubre para eventuales sanciones.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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