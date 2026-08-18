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Alerta en el norte: Baja segregada traerá lluvias, tormentas eléctricas y vientos de hasta 90 km/h

  • Por Sebastián Paillafil

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, abordó los efectos de la baja segregada que afectará a cuatro regiones del país, fenómeno que vendrá acompañado de lluvias, vientos y tormentas eléctricas.

Según indicó el experto en Mucho Gusto, las regiones que se verán influidas por este núcleo frío en altura serán Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

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Así afectará la baja segregada al norte del país

"En la tarde ingresa ya propiamente tal el sistema de baja presión o baja segregada", apuntó Sepúlveda, detallando que Arica registrará lloviznas y a rato una lluvia débil.

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Mientras en Iquique, Alto Hospicio y sectores cercanos será una lluvia importante, en Calama se le agregará el factor viento cercano a 90 km/h. En ese sentido, dijo que podría haber tormentas de arena en sectores del desierto de Atacama.

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En el caso de la Región de Antofagasta, especialmente en la costa, aparece la probabilidad de tormentas eléctricas; con rayos, truenos, relámpagos y granizos. Al igual que en Copiapó.

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