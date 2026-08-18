Alerta en el norte: Baja segregada traerá lluvias, tormentas eléctricas y vientos de hasta 90 km/h

18 ag. 2026 - 10:45 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, abordó los efectos de la baja segregada que afectará a cuatro regiones del país, fenómeno que vendrá acompañado de lluvias, vientos y tormentas eléctricas.

Según indicó el experto en Mucho Gusto, las regiones que se verán influidas por este núcleo frío en altura serán Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Así afectará la baja segregada al norte del país

"En la tarde ingresa ya propiamente tal el sistema de baja presión o baja segregada", apuntó Sepúlveda, detallando que Arica registrará lloviznas y a rato una lluvia débil.

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Mientras en Iquique, Alto Hospicio y sectores cercanos será una lluvia importante, en Calama se le agregará el factor viento cercano a 90 km/h. En ese sentido, dijo que podría haber tormentas de arena en sectores del desierto de Atacama.

En el caso de la Región de Antofagasta, especialmente en la costa, aparece la probabilidad de tormentas eléctricas; con rayos, truenos, relámpagos y granizos. Al igual que en Copiapó.

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