Aparecen hermanas y pareja de alcalde: Detectan 56 contrataciones ligadas a vínculos familiares en El Tabo

18 ag. 2026 - 12:20 hrs.

La Contraloría General de la República (CGR) reveló graves irregularidades por nepotismo en la Municipalidad de El Tabo.

El organismo fiscalizador determinó a 56 personas con vínculos familiares contratadas en la casa edilicia. De ese total, 24 tienen relación directa o de amistad con el actual alcalde, Alfonso Muñoz.

Contraloría detecta 24 contratados ligados a alcalde de El Tabo

Informe Final de Investigación Especial N° 596/2025, elaborado tras las denuncias presentadas por la concejala Karina Soto, detectó que entre los contratados vinculados al jefe comunal figuran dos hermanas, una sobrina y su propia pareja.

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Asimismo, dio cuenta de que, de sus otros familiares no sanguíneos, participó en sus contrataciones, pese a que la norma dice que no puede hacerlo. De hecho, el alcalde contrató a una profesora que en 13 meses pasó de ser docente a directora de un colegio municipal. Al ser entrevistada por la Contraloría, declaró ser mejor amiga de la hija del alcalde.

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El nepotismo no se limitaría a la alcaldía, sino que también afectaría a otros departamentos estratégicos. Al director de Administración y Finanzas se le asociaron 16 contrataciones; a la directora de Control se le asocian 7 nombres; y al director jurídico, 9 personas.

Si bien Contraloría afirmó que no es ilegal por sí solo, otorgó un plazo de 60 días, hasta el 26 de agosto, para que el municipio anule decretos cuestionados. Además, ordenó justificar el gasto financiero de dichas contrataciones y el polémico traspaso de personal a la modalidad de Código del Trabajo sin justificación legal.

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