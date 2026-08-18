"Es totalmente falso": Neme revela descarada publicidad creada con IA para vender sushi

18 ag. 2026 - 11:35 hrs.

José Antonio Neme acusó que su imagen fue utilizada para una descarada publicidad creada con inteligencia artificial. Eso sí, el conductor de Mucho Gusto se tomó con humor la situación durante esta mañana.

El comunicador contó que en horas de la mañana estaba revisando sus mensajes en Instagram, cuando "me habla una señora y me dijo: 'Con su imagen y con su voz están promocionando sushi aquí'".

Utilizan a Neme en publicidad

"Un handroll. Yo no tengo problema en que me usen, pero igual tiene un costo (...) Ni siquiera me han mandado un handroll", expresó Neme con humor.

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En primera instancia, le mostró la foto a Karen Doggenweiler, quien, tal como se hubiese esperado, bromeó con la situación. Tras ello, decidió pararse de su asiento y exponer en cámara la foto.

"Salgo yo con un handroll en la mano", decía el conductor mientras el estudio entero reía por la imagen que estaba en primer plano.

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"Esa es pura inteligencia artificial; es totalmente falso", agregó mientras volvía entre risas a su asiento.

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