Paso Los Libertadores tras 35 días cerrado: Conoce acá cómo funcionará y los horarios

18 ag. 2026 - 09:15 hrs.

La mañana de este martes 18 de agosto se efectuó la reapertura del Complejo Fronterizo Los Libertadores, tras el histórico cierre que se extendió por 35 días.

La medida fue acordada por las coordinaciones de autoridades de Chile y Argentina, tras evaluar los informes favorables de las condiciones meteorológicas y de tránsito de la ruta internacional.

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Sin embargo, la reapertura no significa el retorno del tránsito normal. Durante este martes, miércoles y jueves circulará únicamente transporte de carga terrestre desde Argentina hacia Chile, entre las 08:00 horas y las 20:00 horas, hasta el sector de Guardia Vieja.

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Mientras que el viernes 21 y sábado 22, el flujo se invertirá; los camiones transitarán desde Chile hacia Argentina hasta Uspallata, también entre las 08:00 y las 20:00 horas.

De momento no se contempla el tránsito de vehículos particulares ni de buses. Según indicó a Mucho Gusto el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, "la gran cantidad de camiones determina que no es seguro tener otro tipo de vehículo, autos particulares o buses. Por lo tanto, vamos a anunciar en tiempo y forma cómo se va a ir aperturando".

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