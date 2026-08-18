Un préstamo y $90 millones anuales: Las menciones de Marité Matus y Arturo Vidal en escuchas de Camilo Huerta

18 ag. 2026 - 14:10 hrs.

Nuevos antecedentes surgieron en torno a la llamada Operación Imperio Ámsterdam, caso que investiga una presunta organización criminal que habría utilizado franquicias del Dispensario Nacional para el tráfico de drogas.

La Fiscalía accedió a escuchas telefónicas realizadas por Camilo Huerta, donde, junto a revelar el rol del modelo en la red, se mencionan los nombres de su expareja Marité Matus y también de Arturo Vidal.

Camilo Huerta y sus menciones en escuchas telefónicas

A mediados de 2025, el chico reality discutió con su abogado los pormenores de su separación con Matus y la compleja disputa por el dispensario de Chicureo.

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En dicha ocasión, Huerta reconoció que el local estaba legalmente a su nombre, pero que habría sido financiado por su exesposa, quien le habría prestado dinero con compromiso de devolución de intereses.

En la misma escucha, Huerta reclamó molesto que Matus le habría revelado a Arturo Vidal el funcionamiento financiero del dispensario, luego de que el futbolista dejara de pagarle por compensaciones de pensión $90 millones anuales.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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