"Tenemos la carpeta": La respuesta de abogado de Camilo Huerta sobre escuchas telefónicas del modelo

18 ag. 2026 - 15:30 hrs.

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, se refirió este martes a las escuchas telefónicas del chico reality que forman parte de la investigación de la denominada Operación Imperio Ámsterdam.

En dichas conversaciones, Huerta habló de comercializar un vaporizador con THC, junto con otra variedad de cannabis, donde explicaba a un vendedor dónde se encontraba el producto y sus características.

Mientras que otra discutía con su abogado los pormenores de su separación con Marité Matus, donde mencionó su disputa por el dispensario de Chicureo, el préstamo y su enojo con su exmujer por contarle sobre el funcionamiento del negocio a Arturo Vidal.

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Al respecto, Núñez dijo que no perjudicarían a Huerta, debido al contexto en que se produjeron. "Estoy al tanto de las escuchas, tenemos la carpeta e hicimos el análisis".

En esa misma línea, aseguró que su representado es inocente y que es "un tema que lo vamos a explicar en la audiencia. Es parte del fondo de la estructura y la teoría del caso que vamos a plantear en el momento que nos corresponda".

En cuanto al eventual funcionamiento del dispensario sin los permisos municipales, indicó que estaba en regla, puesto que contaba con patente provisoria.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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