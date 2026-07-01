"¡Cuidado!": Este es el momento en que un árbol cae a metros de periodista en medio de fuertes rachas en Pucón

01 jul. 2026 - 09:50 hrs.

Una compleja emergencia se registró este miércoles en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía, debido a las intensas rachas de viento que han provocado la caída de árboles, cortes de rutas y del suministro eléctrico.

El corresponsal de Mega en la zona, Ignacio Beltrán, vivió una grave situación en vivo luego de que un árbol cayera a solo metros y bloqueara completamente el tránsito.

Captan caída de árbol en medio de emergencia por fuertes vientos en Pucón

Todo ocurrió inmediatamente después de que el periodista entrevistara al encargado de Emergencias de la Municipalidad de Pucón, Esteban Backit, sobre el viento Puelche, que ha dejado rachas superiores a los 100 kilómetros por hora.

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Beltrán caminaba por la ruta cuando de pronto se detuvo al observar el tambaleante movimiento de uno de los árboles que estaba a su costado.

"¡Cuidado! ¡Ahí va a caer un árbol! ¡Cuidado, cuidado, cuidado!", exclamó mientras este cayó al piso y dejó expuesta toda su raíz. Afortunadamente, su tronco ni sus ramas alcanzaron al periodista ni a equipos de emergencia.

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