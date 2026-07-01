Captan a policías venezolanos robando dólares entre los escombros tras devastadores terremotos

01 jul. 2026 - 11:35 hrs.

Indignación causó el registro que muestra a policías venezolanos robando dólares entre los escombros de edificios derrumbados tras los terremotos ocurridos la semana pasada en La Guaira.

En las imágenes se ve a ciudadanos encarando a cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) apropiándose de dinero en efectivo en las residencias de Vallarta, en Playa Grande.

Precisamente, aparecen con una bolsa cargada de billetes de 100 dólares, la cual fue arrebatada por los propios vecinos.

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Según medios locales, los cuatro agentes fueron detenidos y expulsados del cuerpo, y están a la espera de su juicio.

Cabe recordar que el último balance de las autoridades cifró en 1.943 las muertes y más de 10.500 heridos, con cerca de 250 edificios derrumbados solo en La Guaira.

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