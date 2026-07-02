"Hasta ahora estoy llorando": Habla hermano de Hernán Gil, venezolano rescatado por Bomberos de Chile

02 jul. 2026 - 12:22 hrs.

El milagroso rescate de Hernán Gil es una de las historias más conmovedoras del doble terremoto que sacudió Venezuela. El joven estuvo ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

Su hermano, Gunther Gil, conversó con Mucho Gusto para expresar todo su agradecimiento al equipo USAR de Bomberos de Chile, quienes fueron los encargados del rescate.

Hermano de venezolano rescatado

Gil manifestó que "han sido semanas de mucha lucha mentalmente, angustia, pidiéndole a Dios por mi hermano", explicando que dos de sus hermanos estaban desaparecidos tras los sismos.

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En cuanto supo del rescate de Hernán, confesó que está en "un shock positivo; para nadie es un secreto lo que ha pasado en Venezuela con miles de cosas (...). Es un sentimiento tremendo, hasta ahora estoy llorando".

Asimismo, indicó que fue "una angustia muy tremenda", y es que saber que su hermano estaba atrapado bajo condiciones poco favorables era terrible.

Contó que Hernán "tiene dos hijos. Están bien, pero ha sido una situación dura para él, porque yo sé lo que ha vivido estando en Venezuela".

"Al final de la tragedia, siempre hay una luz, yo siempre confío en Dios. Estuve siempre orando por él y las demás víctimas del terremoto también (...). Lo importante de todo esto es que Dios le dio a él la fortaleza para resistir y aguantar", terminó.

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