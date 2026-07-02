"Se habla de un milagro": El relato de bombero chileno que participó en rescate de Hernán Gil en Venezuela

02 jul. 2026 - 13:15 hrs.

Exequiel Gallardo, uno de los integrantes del equipo USAR de Bomberos de Chile, entregó detalles en Mucho Gusto del rescate con vida de Hernán Gil, ciudadano venezolano que estuvo ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

Quien ejerce como oficial de enlace del equipo chileno en tierras venezolanas afirmó que este fue uno de los procedimientos más difíciles en los que ha participado, con un trabajo de casi tres días.

El milagro de Hernán Gil

"En una etapa donde ya se habla de rescates de milagro. No es normal encontrar a una persona con vida después de tantos días", indicó.

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Respecto al rescate, el bombero dijo que lo primero fue localizar con precisión a Hernán, y es que en un principio "la información que teníamos era que se escuchaban voces".

El equipo debió utilizar elementos especializados de amplificación de sonidos y un sonar para triangular la posición del ciudadano venezolano.

"Le pedíamos a la persona que hablara y fuimos marcando mediciones en tres dimensiones. Así pudimos establecer el punto exacto donde se encontraba y comenzar la construcción del túnel", detalló.

En cuanto al momento en que lograron visualizar a Hernán, detalló que fue tras una perforación por la cual "introdujimos nuestra cámara y vimos la mano. Ahí supimos que los cálculos de la triangulación eran correctos y comenzamos a trabajar para concretar el rescate".

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