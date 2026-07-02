Milagroso rescate en Venezuela: Bomberos de Chile salvaron con vida a hombre tras ocho días bajo los escombros

02 jul. 2026 - 11:35 hrs.

Como un milagro. Así se ha calificado el exitoso rescate de Hernán Gil luego de permanecer ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, tras los terremotos que azotaron Venezuela.

En el operativo participó el equipo USAR de Bomberos de Chile, quienes se encuentran desplegados en el país para apoyar en la ayuda humanitaria.

Rescate con vida de hombre en Venezuela

"Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial", confirmó Bomberos en sus redes sociales.

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Luego, agregaron que "este rescate se da gracias al trabajo liderado por nuestro equipo USAR que se encuentra entregando ayuda humanitaria en Venezuela".

El joven salió entre aplausos por parte de los rescatistas de diferentes nacionalidades, así como también de sus compatriotas que miraban con alegría la escena.

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