"Es perfecto": Fanática sorprende con sincera evaluación del panel de MG y llena de elogios a Karim Butte

02 jul. 2026 - 09:45 hrs.

Desde halagos para Karim Butte y Karen Doggenweiler, y duras observaciones a Jaime Leyton y José Antonio Neme. Todo esto fue parte del detallado comentario sobre los panelistas de Mucho Gusto que realizó una fanática en la calle.

Así como lee. Una sincera y deslenguada transeúnte de la comuna de La Florida no se guardó nada y dijo todo lo que pensaba del matinal en pleno despacho en vivo.

El sincero análisis sobre panel de Mucho Gusto

Las primeras palabras fueron dirigidas a Karen, a quien definió como una persona "súper linda, muy amorosa. Me encanta ella, es muy seca".

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Aunque quien se llevó todos los elogios, incluso una declaración medio encubierta, fue Karim Butte. "Me encanta, es otra cosa. Yo decía: '¿Cómo este gallo no está en la tele?'. Es alguien tan erudito, anda siempre impecable, tan bello. Es perfecto".

Sin embargo, no todas las palabras fueron de elogios, ya que afirmó que Jaime Leyton era "un poquito lento", pero que respetaba su estilo. Mientras que de Neme, comentó que muchas veces es muy impulsivo y no escucha, pero que aun así le encantaba.

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