Fernanda Finsterbusch detalla cómo fue trabajar con Fernando Kliche: "Un galán de los que ya no hay"

03 jul. 2026 - 17:35 hrs.

Fernanda Finsterbusch tuvo palabras para Fernando Kliche, cuya muerte se informó la tarde de este viernes.

En conversación con La Hora de Jugar, la artista nacional describió a su fallecido colega como un verdadero personaje, "un galán de los que ya no hay. Te hablaba con una voz seductora".

Finsterbuch indicó que fue todo un honor trabajar con el actor, pese a que debió dejar las grabaciones de Prohibida Obsesión luego que le detectasen un cáncer de páncreas.

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"Es muy triste y difícil de digerir la noticia para todo el elenco (...) Jamás pensamos que era una situación tan grave", señaló.

La protagonista de la nueva nocturna de Mega reveló que todo el elenco se encuentra en estado de shock por la repentina noticia.

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