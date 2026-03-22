"Mi vista parece un cuadro": Michelle Carvalho muestra los avances de la remodelación de su nuevo departamento

22 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Michelle Carvalho sigue en los procesos de remodelación de su cuarto departamento en Chile. Este lo adquirió en enero y ahora, tres meses después, compartió fotos de cómo avanzan los trabajos en el lugar.

Asi lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde mostró a detalle los muebles que ahora forman parte de la decoración de la sala de estar que conecta con una modesta terraza.

Así avanza la remodelación del nuevo departamento de Michelle Carvalho

En sus registros, el departamento de Michelle Carvalho luce luminoso gracias a cortinas claras y a un gran ventanal. En su living destaca un sofá modular en tonos beige y una mesa auxiliar redonda de madera en dos niveles.

Instagram @mrs_carvalho

“Chicos, miren, va tomando forma mi casita. Ya tengo plantitas, pero la mejor inversión fue el aire porque ustedes saben que vivir en verano sin aire no se puede”, expresó la influencer.

“Mi vista parece un cuadro”, agregó Michelle sobre los paisajes que puede ver fácilmente desde su sala y a través de la terraza, la cual está rodeada de una delicada malla para protegerla del polvo y la lluvia.

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