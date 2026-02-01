"¡Qué linda me quedó!": Michelle Carvalho muestra la primera remodelación de su nuevo departamento

01 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Michelle Carvalho ya es dueña de tres propiedades inmobiliarias en Chile, y ahora se trazó un nuevo objetivo: adquirir su cuarto departamento en el país.

A inicios de enero la modelo brasileña reveló con entusiasmo a sus seguidores que finalmente realizó la compra y compartió algunas imágenes del interior de la residencia, aún vacía.

Cuando faltaba poco para culminar el primer mes del año, la influencer y chica reality enseñó la primera refacción que le hizo al lugar.

El primer retoque del nuevo departamento de Michelle Carvalho

Unos días antes, Michelle Carvalho publicó en una historia de Instagram un vistazo a la entrada del departamento, sin amoblar y con solo una pequeña alfombra al pie de la puerta con sus iniciales. Posteriormente, compartió un video grabado desde su terraza para enseñar la remodelación.

Instagram @mrs_carvalho

"Chicos, qué linda me quedó la instalación de la terraza. Así me protege del polvo y de la lluvia. ¡Quedó precioso, espectacular, súper elegante!, exclamó mientras enseñaba cómo lucía su balcón.

El área, que se veía expuesta en la imagen que publicó anteriormente, ahora está protegida con una delicada malla. Un paso inicial para el plan decorativo que tiene Michelle con su nueva vivienda.

Instagram @mrs_carvalho

