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Michelle Carvalho está feliz con la transformación que hizo en su nuevo departamento: 'Quedó soñado' Instagram @mrs_carvalho

Michelle Carvalho está feliz con la transformación que hizo en su nuevo departamento: "Quedó soñado"

  • Por Morella Rivas

El pasado enero, Michelle Carvalho adquirió su cuarto departamento en Chile, que empezó a remodelar un mes después.

En marzo, la influencer mostró a sus seguidores parte del living y la terraza del inmueble, cuya decoración ahora cambió por completo.

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La decoración del living de Michelle Carvalho 

Michelle publicó en sus historias de Instagram imágenes del antes y después de la transformación de su sala de estar, que conecta con una terraza con ventanales de vidrio.

Instagram @mrs_carvalho

En el primer video se veía un banco de madera oscuro y vacío que bordeaba las paredes del área, con una mesa de centro negra y rectangular. En el siguiente registro se ven las mismas estructuras, pero ahora con un tono luminoso y acogedor.

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El mueble se llenó de luz y confort, recubierto con elegantes cojines blancos y beige en el respaldo y en el asiento. La mesa central también cobró vida con una cubierta de mármol blanco y elementos decorativos como velas blancas y un libro. 

La exchica reality quedó satisfecha con el resultado, como lo expresó en otra historia donde agradeció el trabajo hecho a la medida: "Quedó soñado".

Instagram @mrs_carvalho

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