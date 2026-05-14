El emotivo homenaje de Pedro Ruminot a la madre de su amigo Sergio Freire: "El amor trasciende a la muerte"

14 may. 2026 - 15:40 hrs.

Pedro Ruminot rindió un sentido homenaje a Elizabeth Díaz Vilches, la mamá de Sergio Freire, quien falleció el pasado domingo justo cuando se celebraba el Día de la Madre.

Durante una emisión de su pódcast "Martes de pololeo", el humorista recordó su relación con la tía Ely, como le decía cariñosamente.

Laas sentidas palabras de Pedro Ruminot a la mamá de Sergio Freire

"Yo conocí otro tipo de amor, un amor y un cariño que nadie se fija mucho, y es el de las mamás de los amigos", comentó Ruminot inicialmente.

"Y acá quiero detenerme. La mamá de Sergio Freire, mi querido amigo, quien me entregó un cariño desmedido, lleno de preocupación, atenciones que en otros lados muchas veces no recibí", expresó.

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El humorista recordó la época en la que pasaba más tiempo en casa de su amigo que en la suya, y describió a su mamá como "una persona excepcional, alegre, inocente, siempre con una sonrisa y preocupada de todos".

"Hace unos años le dije a Sergio: 'No cierro Facebook porque por ahí me comunico con tu mamá y tu papá'. El saludo de cumpleaños nunca faltó, la pregunta por la salud de mi hijo nunca faltó", dijo.

Ruminot relató lo que pasó durante su último encuentro: "Me dio un abrazo y me dio las gracias porque adoptamos a Mila. Ella también fue una niña que necesitó una familia y con los años logró tener una familia muy hermosa".

"Eso era la tía Ely; cariño, preocupación y una sonrisa. Ahora ya no está y quiero recordarla (...) El amor trasciende a la muerte y los que quedan acá siempre la van a amar, porque una presencia física no es necesaria para seguir sintiendo el cariño", finalizó emocionado, al igual que su esposa y compañera en el pódcast, Alison Mandel.

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