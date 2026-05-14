"Estaba frustrado": El "error de novato" de Gonzalo Egas que terminó inundando su departamento

14 may. 2026 - 14:20 hrs.

Gonzalo Egas lleva semanas mostrando en sus redes sociales los avances de la remodelación que él mismo está haciendo en su departamento en Providencia, que piensa arrendar en el futuro.

Hace un par de días contó en un reel que el lugar se inundó por una equivocación que cometió al cambiar la grifería del baño, un incidente que relató luego a detalle en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

La inundación del departamento de Gonzalo Egas

Gonzalo recordó que días atrás un maestro cambió la cerámica de la cocina y tuvo que retirar el calefón y cortar el agua caliente y el gas.

Luego, el exchico reality instaló en el baño una llave monomando, de las que dejan salir agua fría, tibia o caliente al girarlas. La probó por 15 minutos y todo parecía marchar bien, hasta que alguien llamó a su puerta.

Al dirigirse a la entrada notó que el suelo estaba inundado y al abrir, el conserje le dijo que los vecinos de abajo reportaron una leve filtración. "Estaba frustrado porque había trabajado mucho. Me da lata, fue un error de novato", dijo.

Instagram @gonzaloegas

"El agua cayó sobre un mueble y comenzó a llenar unos cajones nuevos que yo había instalado. Luego de eso siguió corriendo y mojó la entrada. Por eso debí desinstalar el piso flotante que había quedado bonito para que se secara la loza que está en la base", declaró.

¿Cuál fue el error de Gonzalo Egas?

Según Gonzalo, el error fue no probar la llave con agua fría sino, con agua tibia, una maniobra que mezcla agua fría y caliente. "El problema es que la tubería de agua caliente no traía nada, pues estaba cortada. Entonces parte del agua fría se filtró por la tubería del agua caliente", dijo.

Cuando el líquido llegó al punto donde antes conectaba con el calefón que retiró, se filtró hacia el exterior por la tubería.

El descargo de Gonzalo Egas tras recibir críticas

A pesar de la frustración, Gonzalo seguirá haciendo por sí mismo algunos de los trabajos. Así lo dijo en una historia de Instagram, donde mencionó las críticas que recibió.

"He publicado todo lo que estoy haciendo con esta remodelación y la gente en los comentarios es loquísima, porque es como... 'pasteleros a tus pasteles', 'contrata un profesional', 'si no sabes, no lo hagas', 'para eso hay expertos'", expuso.

Instagram @gonzaloegas

"Me mandé una cagada con una llave de agua que se me escapó el agua y listo. Pero ese dicho de 'pasteleros a tus pasteles' lo encuentro como limitante. Te obstruye, te limita", expresó.

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