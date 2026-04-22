"Cuando no hay nada bueno que decir...": Gonzalo Egas defiende a su pareja tras dura acusación en redes

22 abr. 2026 - 15:30 hrs.

Gonzalo Egas respondió sin filtro a las mujeres que estaban criticando a su pareja tras subir un video con ella a las redes sociales.

Y es que en este registro, Gonzalo y su pareja Sonia mostraban una de las sandías que plantaron en noviembre y que ahora iban a abrir para ver cómo se encontraban con el paso de los meses.

Ambos sienten el olor, sabor y textura de la sandía, mientras Sonia juguetea alrededor de Gonzalo, riéndose del momento que están compartiendo juntos. Sin embargo, algunas usuarias comenzaron a comentar que la mujer estaba supuestamente drogada.

Gonzalo Egas defiende a su pareja

En el mismo video, Egas contestó a las seguidoras que hablaban de su pareja y la acusaban de estar bajo los efectos de algún tipo de droga.

"Debo decir que estoy realmente impresionado de la mala onda de algunas mujeres hacia otra mujer. Hay muchos comentarios muy buena onda, y se agradecen, pero hay algunos que dan vergüenza ajena", afirmó el ex chico reality.

Dicho esto, cerró diciendo: "Cuando no hay nada bueno que decir, es más digno guardar silencio", siendo de inmediato apoyado por algunas de sus seguidoras, quienes alegaron que la gente no está acostumbrada a ver a alguien feliz.

Instagram

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gonzalo Egas (@gonzaloegas)

Todo sobre Celebridades chilenas