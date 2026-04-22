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'Cuando no hay nada bueno que decir...': Gonzalo Egas defiende a su pareja tras dura acusación en redes Instagram

"Cuando no hay nada bueno que decir...": Gonzalo Egas defiende a su pareja tras dura acusación en redes

  • Por Matías Rivera

Gonzalo Egas respondió sin filtro a las mujeres que estaban criticando a su pareja tras subir un video con ella a las redes sociales. 

Y es que en este registro, Gonzalo y su pareja Sonia mostraban una de las sandías que plantaron en noviembre y que ahora iban a abrir para ver cómo se encontraban con el paso de los meses. 

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Ambos sienten el olor, sabor y textura de la sandía, mientras Sonia juguetea alrededor de Gonzalo, riéndose del momento que están compartiendo juntos. Sin embargo, algunas usuarias comenzaron a comentar que la mujer estaba supuestamente drogada. 

Gonzalo Egas defiende a su pareja 

En el mismo video, Egas contestó a las seguidoras que hablaban de su pareja y la acusaban de estar bajo los efectos de algún tipo de droga. 

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"Debo decir que estoy realmente impresionado de la mala onda de algunas mujeres hacia otra mujer. Hay muchos comentarios muy buena onda, y se agradecen, pero hay algunos que dan vergüenza ajena", afirmó el ex chico reality. 

Dicho esto, cerró diciendo: "Cuando no hay nada bueno que decir, es más digno guardar silencio", siendo de inmediato apoyado por algunas de sus seguidoras, quienes alegaron que la gente no está acostumbrada a ver a alguien feliz. 

Gonzalo Egas
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