Pedro Ruminot sorprende tras llegar al "funeral" de Francisco Saavedra en Detrás del Muro

24 abr. 2026 - 23:22 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Pedro Ruminot tuvo una inesperada aparición en el sketch del funeral de Francisco Saavedra.

Luego del discurso de "Jorge Sacateta" (Gustavo Becerra), Ruminot tomó la palabra para despedir a su compañero de televisión.

Pedro Ruminot se despide de Francisco Saavedra

"Pachito, te moriste. Tantos viajes, tantos lugares donde estuvimos juntos. Tantas historias que contar. Lo que hiciste en Puerto Montt con ese masajista", expresó el comediante.

Detrás del Muro / Mega

Sin embargo, tras escuchar estas palabras, Saavedra rompió su papel de "muerto" para responder: "Vo contai esa hue.. y yo cuento lo que hiciste en Valdivia".

Finalmente, el animador volvió a salirse del personaje para decirle a Ruminot que no estaba invitado al programa, desatando carcajadas entre los presentes.