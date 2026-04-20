"Dios siempre te proteja": Así fue la presentación religiosa de la hija de Ignacia Antonia y Ak4:20

20 abr. 2026 - 16:15 hrs.

Ignacia Antonia y Ak4:20 dieron un paso importante en su vida familiar, y es que este fin de semana hicieron una presentación para su hija Amelia Ignacia.

La joven influencer siempre ha demostrado una fuerte creencia religiosa, por lo que decidió que Amelia Ignacia, quien ya tiene cuatro meses de vida, debía ser presentada ante la atenta mirada de su familia y líderes de su iglesia.

Este importante momento quedó inmortalizado con distintas postales y videos que Ignacia Antonia subió a sus redes sociales.

La presentación religiosa de la hija de Ignacia Antonia

"Según dice la Biblia, el bautizo es para librarnos del pecado; los bebés están libres de pecado, por eso no te bautizamos, te presentamos al Señor para que te cuide, proteja y bendiga todos los días de tu vida, mi princesa", precisó Ignacia Antonia, dejando en claro que esto no fue un bautizo, pero sí un ritual muy importante para ella y su familia.

La joven afirmó enseguida que amaba mucho a su hija, mientras que sus seguidores recalcaron que por fin una influencer entendía algo de la Biblia, aunque esto desató un debate algo más denso en dicho espacio.

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Por su parte, Ak4:20 también realizó una publicación sobre este importante momento y escribió: "La presentación de nuestra hija, Dios siempre te proteja y te cuide, mi pequeña".

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