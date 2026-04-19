Quiere llegar hasta el final: El plan de Vanessa para destruir a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

19 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Vanessa (Begoña Basauri) demostró que ya no soporta a Luis Emilio (Alejandro Trejo), y es que el empresario primero abusó de ella y luego asesinó a Omar (César Sepúlveda).

Esto la llevó a buscar al resto de las mujeres que fueron abusadas por Luis Emilio durante el transcurso de todos estos años y logró recopilar un listado de 20 personas.

"Son más de 20 mujeres... Somos más de 20 mujeres. Pero si nosotros las contactamos y juntas lo denunciamos, Luis Emilio no va a tener cómo salvarse", dijo en aquella ocasión Vanessa a Clemente (Pipo Gormaz).

El plan de Vanessa para hacer caer a Luis Emilio

Precisamente, el plan de Vanessa consta de hacer que las 20 mujeres declaren contra Luis Emilio y se genere una denuncia formal en contra del empresario.

Es por esto que Vanessa se contacta con Mariana (Catalina Stuardo), una de las mujeres abusadas por Luis Emilio, y le pide que la ayude en esta lucha. Sin embargo, la secretaria se paraliza y se niega a apoyar.

A raíz de esto, don Octavio, el nuevo jefe de Mariana y que la tiene completamente vigilada, escucha la conversación y comunica a Luis Emilio lo que está planeando Vanessa.

De esta forma, logra que tanto Mariana como el resto de las mujeres se nieguen a declarar, pero Vanessa sigue firme con su idea y, aunque esté sola, mantiene su plan.