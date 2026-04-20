Ahora acompañados por Valentino: La evolución a través de los años de Joaquín Méndez y Mandi Martínez

20 abr. 2026 - 15:20 hrs.

Joaquín Méndez y Mandi Martínez llevan más de cinco años de relación, y gracias a un trend de redes sociales demostraron cómo ha sido su evolución durante este tiempo.

Precisamente, el comunicador de Mega siempre ha demostrado que está muy enamorado de la odontóloga, quien recientemente le entregó uno de los momentos más felices de su vida.

Y es que a mitad de febrero, la pareja se convirtió en padres por primera vez con la llegada de Valentino a sus vidas, un niño muy esperado por ambos.

La evolución de Joaquín Méndez y Mandi Martínez

Durante los últimos días surgió en redes sociales un trend que pide una fotografía por cada año desde el 2021, mostrando así la evolución de las personas.

Fue gracias a esto que la Dra. Mandi Martínez utilizó sus redes sociales para hacer un collage de fotografías donde se puede apreciar la evolución de la pareja desde 2021 hasta 2026.

Y es que en un comienzo se les ve muy jóvenes, recién disfrutando de su incipiente relación. Sin embargo, lo que más elogios sacó fue la última postal, ya que se les puede ver recostados con el pequeño Valentino.

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