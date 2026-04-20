"¿Es verdad o IA?": Angélica Sepúlveda comparte supuesta foto de su matrimonio y seguidores dudan si es real

20 abr. 2026 - 10:45 hrs.

Angélica Sepúlveda dejó confundidos a todos sus seguidores y seguidoras tras subir una fotografía de su supuesto matrimonio con su galán turco Gürsel Saglam.

Y es que se supone que la "Fierecilla de Yungay" se casaría en estos días con el hombre de Turquía, pero sorpresivamente anunció hace unas semanas que, por motivos personales, el matrimonio tuvo que ser suspendido.

Sepúlveda recalcó en ese entonces que fue por cosas que le pasaron a ella, pero que sigue junto a su novio, quien la ha apoyado en todo. Sin embargo, recientemente la exchica reality dejó a todos perplejos con una publicación en sus redes sociales.

¿Se casó Angélica Sepúlveda?

Precisamente, Sepúlveda subió una fotografía en la que se ve posando con un vestido de novia, mientras que Gürsel está abrazándola a su lado con un traje elegante, digno de un evento como su matrimonio.

Algunos seguidores y seguidoras la felicitaron por este inolvidable momento, deseando lo mejor para este nuevo proceso que estaría iniciando. No obstante, algunos pusieron en duda la veracidad de esta fotografía.

"Se casaron, ¿es verdad o IA?", preguntó una usuaria, quien notó que la postal tenía ciertos detalles que dejan las fotos generadas por Inteligencia Artificial, además de recalcar que hace nada se había anunciado la suspensión del casamiento.

De inmediato, otros usuarios contestaron que claramente era IA; sin embargo, otros aseguraban que se trataba de un retrato real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angelica Goretti Sepulveda Pulgar (@angelica_shanti)

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