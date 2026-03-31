"No sé pedir ayuda": El desgarrador relato de Angélica Sepúlveda tras cancelar su matrimonio con galán turco

31 mar. 2026 - 16:35 hrs.

Hace algunos días, Angélica Sepúlveda causó revuelo entre sus seguidores al confirmar que su matrimonio con su novio turco Gürsel Saglam no se llevaría a cabo.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores en redes sociales, ya que ocurrió a solo días de que llegaran al altar.

Una ola de especulaciones surgieron con el anuncio de la "Fierecilla de Yungay", donde algunos apuntaron a eventuales conflictos de pareja.

Instagram @angelica_shanti

Sin embargo, luego de varios días alejada de las redes sociales, Sepúlveda reaparició con una publicación donde explicó a sus seguidores la decisión.

Angélica Sepúlveda explica decisión de cancelar su matrimonio

"Hola, querida familia virtual. No estaba muerta, ni andaba de parranda, solo refugiada en mi lugar de paz, calma, sanación, resiliencia, dónde el tiempo pone curitas a las heridas y enseña a salir y enfrentar el caos mundano del que somos parte", manifestó.

Y en esa misma línea, agregó que "de pequeña he sido igual, cuando tengo un problema o dolor me alejo de todos, desaparezco, me hago invisible, no sé pedir ayuda ni generar lástima, solo refloto cuando ya sané (me hice más fuerte), y bueno, ya estoy de vuelta".

Sepúlveda reconoció que la decisión de cancelar la boda con Gürsel ocurrió porque enfrentó situaciones personales que le afectaron.

"En un par de días más era nuestro matrimonio con Gürsel, lo idealizamos y nos la jugamos para que fuera perfecto, lamentablemente nos sucedieron (me) 'cositas' que hicieron que nos arrepintiéramos de celebrar", sostuvo.

La exchica reality aseguró que "me cuesta todavía tocar el tema. Solo quiero que sepan que seguimos juntos y él se convirtió en mi almohada para llorar y entender mi dolor y tristeza".

Para cerrar, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y le dejó un mensaje a su pareja. "Te amo Gürsel, gracias por entenderme y apoyarme en todo, tu paciencia es mi calma", finalizó.

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