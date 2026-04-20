Así fue la danza árabe que hizo Daniela Nicolás en su matrimonio acompañada por sus familiares

20 abr. 2026 - 14:25 hrs.

Este fin de semana, Daniela Nicolás cumplió uno de los sueños de su vida y contrajo matrimonio religioso con Matías Keefe después de dos años juntos, y así lo dejó en evidencia en redes sociales.

Precisamente, Instagram fue el catalizador de todas las imágenes de la boda e incluso del especial momento que vivió la ex Miss Universo Chile en su boda.

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Y es durante la fiesta de celebración que se dio un bello momento en el que Daniela Nicolás abrazó sus raíces y se lució con un baile de danza árabe.

El baile de Daniela Nicolás en su matrimonio

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, Daniela explicó la decisión de interpretar una danza árabe en su matrimonio.

"Mi familia es árabe, así que fue un poco de danza del vientre. Siempre he tenido noción y desde chica escucho esta música, aunque mi hermana definitivamente tiene más dotes que yo", afirmó Daniela, además de revelar que eran 15 bailarinas, entre las que estaban amigas y familiares.

Instagram

En esa línea, comentó que "me vestí con un traje árabe de novia. Las clases fueron con la bailarina chilena Dahlal Sabal; hicimos algo bien Bollywood. Fue lo máximo y que ellas se motivaron a hacer esto conmigo".

"Esta idea nació en el (matrimonio) civil cuando pusimos música árabe y casi nadie bailaba; quería que participaran, así que les regalé una clase para que aprendieran, y ahí Dahlal sugirió la coreo (grafías) y todas aprendieron y así nos empezamos a juntar para practicar", cerró Daniela.

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