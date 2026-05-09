Tonos neutros y detalles personalizados: Así luce la casa de Ignacia Antonia tras un año de remodelaciones

09 may. 2026 - 10:00 hrs.

Casi un año después de que Ignacia Antonia y el cantante urbano Ak4:20 iniciaran las remodelaciones de su nuevo hogar familiar, la influencer subió a su cuenta de YouTube un video en el que enseña cada uno de los espacios renovados.

"Por fin les traigo el house tour. La verdad es que la casa no está 100% lista, pero igual les voy a mostrar lo que hay... Está demasiado diferente a la última vez que se las mostré", adelantó Ignacia.

Así luce la renovada casa de Ignacia Antonia

El recorrido inició en la cocina, la cual se construyó desde cero para tener un espacio soñado. "Todo en tonos grises, blancos y negros", resaltó Ignacia para luego mostrar cada una de las secciones de la despensa.

Instagram @ignaciaa_antonia

En el living, se priorizó el uso de tonos neutros con sofás, un televisor, un gimnasio para Amelia y una mecedora. "Para qué les voy a mentir, así se ve este lugar casi siempre y creo que una casa con bebés nunca es una casa 100% ordenada", expresó Ignacia sobre el leve desorden en el lugar.

El comedor sigue el mismo estilo minimalista del living, decorado con un cuadro de espejos y un ramo de flores eternas que recibió de su pololo. Por otro lado, el patio destaca por tener una terraza renovada y una piscina en la que grabaron las iniciales de los apellidos de su hija: DH.

La habitación más personalizada fue la de Amelia, la cual tiene sus paredes recubiertas con un papel mural diseñado por Ignacia, una iluminación mágica detrás de la cuna y una hermosa lámpara que fue obsequio de sus abuelos maternos.

"Nosotros dos solitos hemos decorado toda esta casa. Juntos hemos tomado la decisión de la mesa, la silla, los cuadros, todas las cortinas, las lámparas, todo", destacó con orgullo la tiktoker.

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