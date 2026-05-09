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'Ya estamos listos': Vanesa Borghi comparte novedades sobre su futuro matrimonio con Carlos Garcés Instagram @vanesaborghi

"Ya estamos listos": Vanesa Borghi comparte novedades sobre su futuro matrimonio con Carlos Garcés

  • Por Roselín Acosta

Vanesa Borghi y Carlos Garcés se comprometieron oficialmente en septiembre de 2025 y, casi un año después, la pareja finalmente tiene buenas noticias sobre su futuro matrimonio.

Durante el viaje que emprendieron a Aruba, para tomarse unos días de descanso junto a sus hijos Teo y Alma, ambos llegaron a una decisión importante sobre su boda.

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La novedad de Vanesa Borghi y Carlos Garcés

¡En Aruba, pusimos fecha para el matri!”, escribió Vanesa Borghi en una de sus historias de Instagram, un tierno registro donde aparece junto a su prometido y los niños posando en la playa con el atardecer caribeño detrás.

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¡Ya estamos listos!”, agregó la modelo sobre esta novedad, la cual llega cuatro años después de que ella y el ingeniero comercial iniciaran su relación. A pesar de esto, Borghi no brindó más detalles sobre el día en el que se celebrará la ceremonia.

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