"Ya estamos listos": Vanesa Borghi comparte novedades sobre su futuro matrimonio con Carlos Garcés

09 may. 2026 - 11:00 hrs.

Vanesa Borghi y Carlos Garcés se comprometieron oficialmente en septiembre de 2025 y, casi un año después, la pareja finalmente tiene buenas noticias sobre su futuro matrimonio.

Durante el viaje que emprendieron a Aruba, para tomarse unos días de descanso junto a sus hijos Teo y Alma, ambos llegaron a una decisión importante sobre su boda.

La novedad de Vanesa Borghi y Carlos Garcés

“¡En Aruba, pusimos fecha para el matri!”, escribió Vanesa Borghi en una de sus historias de Instagram, un tierno registro donde aparece junto a su prometido y los niños posando en la playa con el atardecer caribeño detrás.

Instagram @vanesaborghi

“¡Ya estamos listos!”, agregó la modelo sobre esta novedad, la cual llega cuatro años después de que ella y el ingeniero comercial iniciaran su relación. A pesar de esto, Borghi no brindó más detalles sobre el día en el que se celebrará la ceremonia.

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