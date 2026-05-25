¡Mira las primeras imágenes! Así se verán los personajes de la próxima teleserie vertical de MegaShorts

25 may. 2026 - 13:40 hrs.

Los MegaShorts no paran y muy pronto llegará una nueva producción que te dejará atento a la pantalla de tu dispositivo móvil.

Salvando a Ema se convirtió en todo un éxito porque a solo una semana de su estreno alcanzó los 32,5 millones de reproducciones totales. La nueva teleserie vertical busca repetir el fenómeno con una atrapante historia.

El drama, la tensión y los giros de tuerca se condensarán en intensos capítulos de hasta 2 minutos de duración, de la mano de Jorge Arecheta, Francisca Walker, Alejandra Fosalba y Moisés Angulo, protagonistas de esta nueva historia.

Conoce a los protagonistas de la próxima teleserie vertical

De hecho, ya están disponibles las primeras imágenes de los personajes que interpretarán. ¿Puedes adivinar quiénes son héroes y villanos?

MegaShorts / Mega

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