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¡Mira las primeras imágenes! Así se verán los personajes de la próxima teleserie vertical de MegaShorts MegaShorts / Mega

¡Mira las primeras imágenes! Así se verán los personajes de la próxima teleserie vertical de MegaShorts

  • Por Marcela Paillape

Los MegaShorts no paran y muy pronto llegará una nueva producción que te dejará atento a la pantalla de tu dispositivo móvil.

Salvando a Ema se convirtió en todo un éxito porque a solo una semana de su estreno alcanzó los 32,5 millones de reproducciones totales. La nueva teleserie vertical busca repetir el fenómeno con una atrapante historia. 

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El drama, la tensión y los giros de tuerca se condensarán en intensos capítulos de hasta 2 minutos de duración, de la mano de Jorge Arecheta, Francisca Walker, Alejandra Fosalba y Moisés Angulo, protagonistas de esta nueva historia.

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Conoce a los protagonistas de la próxima teleserie vertical

De hecho, ya están disponibles las primeras imágenes de los personajes que interpretarán. ¿Puedes adivinar quiénes son héroes y villanos? 

Jorge Arecheta
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Fran Walker
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Alejandra Fosalba
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Moisés Angulo
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