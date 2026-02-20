Vanesa Borghi deslumbra en la Gala Viña 2026 con un look lleno de color, brillo y elegancia

20 feb. 2026 - 22:07 hrs.

La modelo y conductora de televisión Vanesa Borghi no pasó desapercibida en la Gala del Festival de Viña 2026. Su look destacó por un vestido dorado que realzó su presencia en la alfombra roja y la posicionó como una de las figuras más comentadas de la noche cero.

Para completar su estilo, Borghi optó por un peinado realizado por Aurora Vitacura, maquillaje a cargo de Andreina Cabrices, joyas diseñadas por Luciana Dubini y calzado de la firma BEOZAPATOS, que complementó su vestuario de manera impecable.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

