Majo Winter vuelve a la aventura: Travel App estrena nueva temporada en junio por Mega 2

01 jun. 2026 - 17:30 hrs.

El próximo sábado 13 de junio se estrena la segunda temporada de Travel App, el programa de viajes que vuelve a la pantalla con nuevas aventuras encabezadas por María José "Majo" Winter. En esta nueva entrega, la conductora recorrerá destinos sorprendentes, combinando exploración, cultura y experiencias inolvidables.

A lo largo de la temporada, Majo visitará lugares tan diversos como San Blas, en Panamá; el imponente Salar de Uyuni, en Bolivia; la espectacular Carretera Austral, en Chile; la moderna Ciudad de Panamá y la mística Rapa Nui, entre otros rincones que mostrarán la riqueza natural y cultural de cada territorio.

Cada capítulo llevará a los espectadores a descubrir paisajes únicos, conocer historias locales y vivir experiencias que reflejan la esencia de cada destino. Además, la tecnología continuará siendo una herramienta clave para facilitar los recorridos y enriquecer la experiencia de viaje.

Con una propuesta visual ágil y cercana, Travel App mantiene su sello de aventura auténtica, mostrando los destinos desde una perspectiva real y espontánea. El programa también contará con contenido complementario para plataformas digitales y redes sociales.

La segunda temporada promete más emociones, desafíos y descubrimientos, consolidando a Travel App como una invitación a salir de la rutina y explorar algunos de los lugares más fascinantes de la región y el mundo.



¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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