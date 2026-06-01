Santana lo corroborará: Bastián descubrirá dato clave sobre la identidad de Elisa en el capítulo 308 de EJDO

01 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 308 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) recibirá una llamada desde el hospital donde se encuentra interna la madre de Elisa (Carla Medel) para preguntar si las facturas médicas se las deben enviar a él o a la señorita Burgos.

Este cambio de apellido causará confusión en el hermano de Ignacia (Cota Castelblanco) y pedirá rectificar la información, pero no. La mujer al otro lado de la línea insistirá en que la hija de la señora Cristina es Elisa Burgos.

El Jardín de Olivia / Mega

Gabriel sorprenderá a Bastián

Este apellido no es nuevo para Bastián porque el subprefecto Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) le causó más de un dolor de cabeza a su familia. Para salir de dudas, hablará con Gabriel (Matías Oviedo).

"Perdona que te moleste, te llamo para algo súper específico: ¿Héctor Burgos tiene una hija?", preguntará.

El comisario le confirmará que sí, su mentor tiene una hija llamada Elisa.