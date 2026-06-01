¡Tiene a su padre en la cárcel! Se revela el gran secreto familiar de Elisa en El Jardín de Olivia

01 jun. 2026 - 17:47 hrs.

En el capítulo 307 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) corrió al hospital tras saber que su madre tuvo una nueva crisis a causa de un problema inmunitario que vuelve riesgosa cualquier enfermedad.

Bastián (Alonso Quintero) la acompañó y mientras la joven estaba con su mamá en la habitación, él se encargaba del papeleo médico.

Una preocupación de madre

Cristina, la madre de Elisa, se sintió terriblemente culpable por preocupar a su hija porque se encuentra cargando sola con todos los problemas familiares.

El Jardín de Olivia / Mega

"No es justo que tengas que echarte todo este peso encima, teniendo que pagar una millonada por mis remedios. Deberías estar preocupada de tu trabajo, de tus amigos, de pasarla bien. (...) Me da una pena saber que estás haciendo todo esto sola, conmigo enferma y tu papá en la cárcel", le dijo la mujer.

Bastián entró en la habitación con algunos documentos para firmar y escuchó el gran secreto familiar de su nueva amiga.