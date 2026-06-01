"Hay algo que no me cuadra": Esto es lo que notó Vanessa sobre Elisa y Joaquín en El Jardín de Olivia

01 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 307 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) descubrió la contraseña de Joaquín (Francisco Dañobeitia) y la usó para revisar sus correos electrónicos. En su bandeja había uno para una tal Elisa B.

"Dice: 'Estimada Elisa, un gusto conocerte. Necesito que todo lo que hemos coordinado salga a la perfección, blablablá, acá te dejo mi teléfono de contacto, cualquier cosa me llama o me escribes directo al teléfono'", le leyó a Vanessa (Begoña Basauri).

Al revisar la foto, Riesco notó que es la misma joven que contrataron para la fundación y que habría tenido un amorío con Joaquín mientras él todavía estaba casado. Sin embargo, en el mail había algo discordante con esta historia

El Jardín de Olivia / Mega

¿Un año o tres meses?

"Lo raro de todo esto es que Joaquín y Elisa se supone que se conocen hace mucho tiempo, más de un año... mientras ustedes todavía estaban casados y en este mail en el que se están presentando es de hace tres meses", dijo la periodista.

Cada vez más preocupada, le pidió a Ignacia llegar al fondo de este asunto porque "hay algo con ella que no me cuadra. Desde que llegó a la empresa la hemos pillado mintiendo varias veces y ahora esto con Joaquín. Para mí que ellos dos están metidos en algo y tú y yo lo tenemos que averiguar".