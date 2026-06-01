El Jardín de Olivia - Capítulo 307: El trato de Samu y Luis Emilio

01 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 307 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) fue a la cárcel para encontrarse con Luis Emilio (Alejandro Trejo). El adolescente apeló a su vínculo de padre e hijo para pedirle que deje en paz a los Guerrero de una buena vez.

Para su sorpresa, Walker accedió con una condición: que Samu lo visite y lo "conozca" mejor.

El precio le pareció justo al joven y selló un trato con el empresario que Diana (Nicole Espinoza) descubrió in fraganti. Molesta, le dijo a su hermano que es demasiado ingenuo por creer que Luis Emilio no buscará aprovecharse de él de alguna manera y con ello, perjudicar a todos a su alrededor.

El Jardín de Olivia / Mega

La madre de Elisa

Elisa (Carla Medel) recibió un llamado de urgencia porque su madre tuvo un complejo cuadro médico y debió ser hospitalizada.

Bastián (Alonso Quintero) la acompañó hasta el recinto y escuchó algo que su nueva amiga había mantenido en secreto: su padre se encontraba en la cárcel.