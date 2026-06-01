Samuel cayó en la red de Luis Emilio tras hacer un trato secreto en El Jardín de Olivia
En el capítulo 307 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) atrajo a Samuel (Simón Beltrán) hasta la cárcel porque tenía un trato que ofrecerle.
El adolescente le pidió que dejara en paz a su familia y el empresario aceptó, pero no sin antes poner una condición que puede parecer inocente: tener más contacto con el adolescente, ya que, mal que mal, son padre e hijo.
"Quiero que me des la oportunidad de ser parte de tu vida. No es mucho lo que te pido a cambio de la tranquilidad de tu familia", señaló Walker ofreciéndole su mano para cerrar el acuerdo y pidiéndole mantener esta conversación en el más absoluto secreto.Ir a la siguiente nota
Diana quiere salvar a Samu
Sin embargo, con Luis Emilio nada es inofensivo. Diana (Nicole Espinoza) siguió a su hermano menor hasta la cárcel y al verlo junto a su mayor enemigo sintió los pelos de punta.
"Samu, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué clase de trato estás haciendo con este criminal?", inquirió.Ve el capítulo en