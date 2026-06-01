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Samuel cayó en la red de Luis Emilio tras hacer un trato secreto en El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 307 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) atrajo a Samuel (Simón Beltrán) hasta la cárcel porque tenía un trato que ofrecerle. 

El adolescente le pidió que dejara en paz a su familia y el empresario aceptó, pero no sin antes poner una condición que puede parecer inocente: tener más contacto con el adolescente, ya que, mal que mal, son padre e hijo. 

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"Quiero que me des la oportunidad de ser parte de tu vida. No es mucho lo que te pido a cambio de la tranquilidad de tu familia", señaló Walker ofreciéndole su mano para cerrar el acuerdo y pidiéndole mantener esta conversación en el más absoluto secreto. 

El Jardín de Olivia / Mega
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Diana quiere salvar a Samu

Sin embargo, con Luis Emilio nada es inofensivo. Diana (Nicole Espinoza) siguió a su hermano menor hasta la cárcel y al verlo junto a su mayor enemigo sintió los pelos de punta. 

"Samu, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué clase de trato estás haciendo con este criminal?", inquirió.

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