Samuel cayó en la red de Luis Emilio tras hacer un trato secreto en El Jardín de Olivia

01 jun. 2026 - 17:53 hrs.

En el capítulo 307 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) atrajo a Samuel (Simón Beltrán) hasta la cárcel porque tenía un trato que ofrecerle.

El adolescente le pidió que dejara en paz a su familia y el empresario aceptó, pero no sin antes poner una condición que puede parecer inocente: tener más contacto con el adolescente, ya que, mal que mal, son padre e hijo.

"Quiero que me des la oportunidad de ser parte de tu vida. No es mucho lo que te pido a cambio de la tranquilidad de tu familia", señaló Walker ofreciéndole su mano para cerrar el acuerdo y pidiéndole mantener esta conversación en el más absoluto secreto.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana quiere salvar a Samu

Sin embargo, con Luis Emilio nada es inofensivo. Diana (Nicole Espinoza) siguió a su hermano menor hasta la cárcel y al verlo junto a su mayor enemigo sintió los pelos de punta.

"Samu, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué clase de trato estás haciendo con este criminal?", inquirió.