Jaime Leyton adelanta cuándo volvería la lluvia a Santiago: estas son las fechas clave

01 jun. 2026 - 09:15 hrs.

El meteorólogo de Mucho Gusto, Jaime Leyton, adelantó la fecha en que las precipitaciones se volverían a hacer presentes en la Región Metropolitana.

Hasta ahora, las lluvias han sido más bien esquivas para la zona centro, en especial en Santiago, donde se alcanza un déficit del 62%. Eso sí, mucho menor a los 92 puntos porcentuales que presenta la Región de Coquimbo.

¿Cuándo vuelven las lluvias?

El experto explicó que históricamente junio es un mes poco propenso a ser seco, apenas un 2 %, a diferencia de mayo, que fue más bien estable meteorológicamente hablando.

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A ese respecto, dijo que la probabilidad de precipitaciones se ha incrementado en el transcurso del fin de semana.

Leyton adelantó que se proyectan lluvias en Santiago desde el día 10 de junio hasta el 13 de junio, con una alta probabilidad de que ocurra también en Valparaíso y Coquimbo.

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