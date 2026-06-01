Recibieron al menos 12 disparos: Pareja baleada condujo hasta Ex Posta Central tras ataque en La Legua

01 jun. 2026 - 09:55 hrs.

En horas de la madrugada de este lunes, una pareja arribó de emergencia a la Ex Posta Central luego de haber sido atacada a balazos en la comuna de San Joaquín.

Según antecedentes preliminares entregados por el periodista Fernando Fabres en Mucho Gusto, cerca de las 04:00 de la mañana, un hombre de 37 años y su acompañante de 23 años habrían realizado una transacción de droga en el sector de La Legua. En ese momento, un vehículo los habría interceptado en su paso y abierto fuego.

Pareja fue baleada durante transacción de droga

Los atacantes habrían efectuado al menos 12 disparos, resultando heridas ambas víctimas. Pese a los impactos balísticos, la pareja manejó hasta el centro asistencial para ser atendida de urgencia, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

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Personal de guardia de Carabineros dio alerta a los equipos cercanos para dar cuenta de lo ocurrido, resguardando el vehículo que quedó abandonado en la entrada de la Ex Posta Central.

El Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) a efectuar las diligencias y determinar la dinámica de los hechos.

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