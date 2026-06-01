"No basta con anunciar planes": Mauricio Morales ante primera Cuenta Pública del Presidente Kast

01 jun. 2026 - 11:42 hrs.

El Presidente José Antonio Kast entregará este lunes su primera Cuenta Pública, instancia que se llevará a cabo en el Salón de Honor del Parlamento y donde se espera que haga importantes anuncios, especialmente en seguridad.

El analista político Mauricio Morales habló del contexto en el que llega el mandatario a su primer discurso desde que asumió el pasado 11 de marzo.

El análisis de Mauricio Morales

"En campaña se puede ganar una elección sobre la base del concepto de esta emergencia multidimensional que nos dibujó el entonces candidato José Antonio Kast respecto a la situación que vivía también el país en ese momento. El punto es que cuando se está en una situación de emergencia, lo que va a esperar la gente es que la reacción de los políticos sea mucho más rápida", partió señalando en Mucho Gusto.

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Según ejemplificó Morales, "si estamos en una sala de emergencia y siempre doy la misma analogía, los médicos que están en esa sala de emergencia intentan resolver o sacar al paciente lo más rápido posible de esa situación y no se van todos juntos a hacer una prueba de laboratorio".

En ese contexto, el analista indicó que el Gobierno debe ejecutar más que anunciar planes. Por lo tanto, en esta primera Cuenta Pública "tenemos que ver si es que el presidente va a insistir con la agenda legislativa o si también va a mostrar cuestiones que se puedan ejecutar".

Asimismo, mencionó que la administración del republicano "ha debido entregar solamente malas noticias: sobre el empleo, sobre el crecimiento, no ha entregado buenas noticias en seguridad, también respecto al precio de los combustibles y ha entregado malas noticias respecto a la situación fiscal con la que recibió el país”.

"Acá choca una gran expectativa que existía con el gobierno con una realidad totalmente distinta que el propio gobierno ha debido transparentar a la opinión pública debido a la situación con la que se encontró y al contexto internacional que le está tocando enfrentar", cerró.

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