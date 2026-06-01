Delincuentes las golpearon y encerraron: Madre e hija fueron víctimas de violento turbazo en Quilicura

01 jun. 2026 - 10:50 hrs.

Una madre y su hija fueron víctimas de un violento turbazo al interior de su vivienda en la comuna de Quilicura.

De acuerdo al relato del periodista Julio Ahumada en Mucho Gusto, el hecho ocurrió en calle Las Margaritas cerca de las 03:00 horas, cuando al menos siete delincuentes llegaron en un auto y forzaron la puerta de la casa.

Turbazo a familia

Una vez dentro, los sujetos intimidaron a una mujer de 65 años y su hija de 22, a quienes les quitaron los teléfonos celulares, golpearon y encerraron en el baño para efectuar el robo.

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Según el inspector Esteban Castro, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte, los delincuentes utilizaron armas de fuego, las cuales tenían mira láser para dificultar la visión de las víctimas.

Los sujetos se dieron a la fuga en el auto en el que llegaron y en la camioneta de las víctimas con paradero desconocido.

De acuerdo a lo señalado por Fiscalía, el avalúo del ilícito sería cercano a los $15 millones.

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