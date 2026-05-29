L'Oréal Paris ofrecerá hasta 60% de descuento en belleza y skincare en nuevo Live Shopping by Mega

29 may. 2026 - 13:41 hrs.

El próximo lunes 1 de junio, a las 21:00 horas, L'Oréal Paris realizará un nuevo Live Shopping junto a Mega, instancia que contará con descuentos de hasta un 60% en productos seleccionados de skincare, cuidado capilar y maquillaje. La transmisión se podrá ver en vivo a través de www.mega.cl y contará con distintas sorpresas y ofertas exclusivas por tiempo limitado.

Durante la jornada, la marca presentará algunas de sus más recientes novedades en belleza y cuidado personal. En skincare, uno de los productos destacados será el nuevo Glass Skin Liquid Cream, una crema hidratante inspirada en la tendencia "glass skin", que según la marca "promete hasta 100 horas de hidratación y un efecto glow luminoso en la piel".

En el área capilar, se presentará Collagen Lifter, producto enfocado en reconstruir la fibra capilar para dar cuerpo y suavidad al pelo, además de Magic Retouch, spray diseñado para cubrir canas.

En maquillaje, la línea LUMI será una de las protagonistas del evento con productos como bronzer, liquid blush e iluminadores pensados para lograr un acabado natural.

Descuentos exclusivos en vivo

Las ofertas estarán disponibles únicamente durante la transmisión en vivo, por lo que desde la marca hicieron un llamado a activar las notificaciones y conectarse al Live Shopping para acceder a los descuentos y beneficios exclusivos.

Para participar, los usuarios solo deberán ingresar a Mega.cl el próximo 1 de junio, a las 21:00 horas, y seguir la transmisión en vivo.