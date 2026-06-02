Gala Caldirola aclara su polémico "like" a crítica contra Coté López y niega rivalidad: "Nos llevamos bien"

02 jun. 2026 - 13:30 hrs.

Un romántico video de Gala Caldirola junto a Luis Jiménez generó una serie de especulaciones sobre su supuesta rivalidad con la exesposa del exfutbolista, Coté López.

Entre los comentarios del post una seguidora afirmó que la empresaria "no soporta" la felicidad de la pareja, un mensaje al que la modelo española le dio "me gusta".

Posteriormente, la influencer publicó en sus historias de Instagram un par de videos para aclarar el polémico gesto y asegurar que se lleva muy bien con la ex de su pololo.

La aclaratoria de Gala Caldirola por su like a crítica contra Coté López

"Se ha creado una situación muy incómoda por mi culpa", inició Gala Caldirola su explicación. "La verdad es que yo quería eliminar un comentario, porque me molestan profundamente los comentarios donde siempre tratan de crear una mala onda, una rivalidad entre la José y yo", agregó.

"Pues quería borrar un comentario en mi última publicación y sin querer lo pasé a llevar y le di like y no me di cuenta", aclaró, antes de manifestar su rechazo a la constante mención de una enemistad con López.

Instagram @galadrielcaldirola

"Desde que yo estoy con Luis, la Jose siempre ha tirado buena onda, siempre nos ha dicho que se alegra mucho. Yo le tengo cariño y me llevo bien con ella desde antes de iniciar mi relación con él. Entonces me molesta profundamente que traten de crear una mala onda", insistió.

"No podría, quiero, ni me pretendo comparar con el pasado. ¡18 años juntos y 4 hijos! Además cuatro hijos con los que yo me llevo súper bien. Y creo que profundamente que la base para nutrir una relación bonita con los niños es llevarme bien tanto con el papá como con la mamá", expuso.

"Es muy grato poder decir que nos llevamos todos bien, los niños entienden. Con Luis siento que tenemos una relación muy sana, con la José nos llevamos bien, hay respeto. Es algo mutuo, es recíproco y no me gusta que la gente trate de envenenarlo", resaltó.

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